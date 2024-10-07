В преддверии дня рождения президента России Владимира Путина в итальянском городе Турин появилась необычная поздравительная композиция. Как сообщает РИА Новости, инициаторами акции стали представители ассоциации «Перспектива», которые решили выразить свою поддержку российскому лидеру оригинальным способом.

Баннер размером 4 на 2 метра был размещен на мосту в центральной части Турина. По словам организаторов, создание поздравительной конструкции потребовало несколько часов работы.

«Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина», – гласит надпись на баннере.

Также на плакате изображены два государственных флага Российской Федерации.

Акция вызвала положительный отклик среди местных пророссийских активистов, и завтра баннер смогут увидеть многие жители и гости Турина.

Подобные инициативы не впервые появляются в Италии. Ранее в Генуе активисты расклеили сотни листовок с поздравлениями Владимиру Путину. Плакаты формата А3 с фотографией президента и надписями на русском и итальянском языках украшали стены зданий, заборы и лестницы.

Стоит напомнить, что Владимир Путину 7 октября исполняется 72 года.