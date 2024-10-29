В Тбилиси началась акция протеста, организованная оппозицией, выступающей против итогов недавних парламентских выборов. Основную часть участников составляют молодые люди, собравшиеся возле Тбилисского государственного университета. Они направляются к зданию парламента на проспекте Руставели, где накануне состоялся массовый митинг. В этот раз количество участников заметно меньше, и перекрытия движения на улицах лишь частичные.

Протестующие несут флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с лозунгами, поддерживающими европейский курс страны. За происходящим следят сотрудники полиции, и пока акция проходит мирно, без происшествий.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября, и по итогам подсчета голосов победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов. Однако четыре оппозиционные партии, получившие вместе 37,78%, не признали результаты и отказались от депутатских мандатов, требуя повторных выборов под наблюдением международных организаций.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала результаты выборов «тотально сфальсифицированными» и призвала граждан к протесту. Она заявила, что обсуждала ситуацию с представителями западных стран, которые, по её словам, готовы не признавать итоги голосования. Несмотря на то, что конституция Грузии предполагает беспартийность президента, Зурабишвили открыто поддержала оппозиционные силы, придерживающиеся проевропейского курса. Сейчас она активно содействует объединению крупных оппозиционных партий.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, в свою очередь, заявил, что действия Зурабишвили и оппозиции можно рассматривать как попытку подготовки к государственному перевороту.