Наводнение, вызванное проливными дождями, накрыло заповедник для слонов на севере Таиланда, вынудив эвакуировать около сотни животных и несколько десятков туристов. Об этом сообщил телеканал CNN.

В видеоматериалах, опубликованных каналом, видно, как десятки слонов медленно передвигаются по глубокой воде, пытаясь добраться до безопасной зоны на возвышенности в парке Elephant Nature Park, расположенном неподалеку от города Чиангмай. Вода при этом прибывает с большой скоростью, осложняя эвакуацию.

Основатель парка Сэнгдуан Чайлерт заявил, что это самое масштабное наводнение за всю историю заповедника. По его словам, эта спасательная операция стала крупнейшей в истории парка. “Вода поднималась очень быстро, нам пришлось срочно эвакуировать слонов, чтобы спасти их жизни”, — поделился он с журналистами.

Большинство животных удалось переместить на возвышенности еще вечером 3 октября, но риск для некоторых из них остается. По информации сотрудников парка, 13 взрослых слонов всё ещё остаются в загоне и находятся в паническом состоянии, их эвакуация продолжается.

Наводнение стало результатом сильных ливней и оползней, вызванных тайфуном «Яги», который уже получил звание самого мощного шторма в Азии в этом году.