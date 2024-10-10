В Турции произошел необычный инцидент: во время поминальной молитвы в мечети района Фатих в Стамбуле из гроба 80-летнего Халита Байшу вдруг начали доноситься странные звуки. Об этом сообщил телеканал NTV.COM.TR.

Прибывшие на место медики, проверив состояние пожилого мужчины, заявили, что у мужчины прощупывается пульс. Они сразу же начали комплекс реанимационных мероприятий и доставили Байшу в больницу для оказания экстренной помощи.

Как рассказал глава района Айвансарай Галип Акчай, первой подозрительные звуки заметила дочь покойного. Присутствующие на церемонии люди и полиция также подтвердили, что у мужчины наблюдались признаки жизни перед его госпитализацией. Медики приложили значительные усилия, чтобы окончательно оживить мужчину, но сделать этого не удалось. Позже Халит Байшу скончался в больнице.