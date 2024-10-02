В штате Вирджиния суд присяжных вынес вердикт по делу, которое оставалось нераскрытым более трёх десятилетий. Мужчина, обвинённый в изнасиловании женщины в 1992 году, признан виновным. Трагедия произошла ночью 5 мая, когда преступник проник в дом жительницы Норфолка через окно и напал на неё. В момент нападения в комнате находились её маленькие дети: один спал рядом с матерью, другой был в детской кроватке.

После совершенного преступления злоумышленнику удалось скрыться, а собранные на месте улики, включая биологические материалы, не помогли установить его личность. Пострадавшая не смогла опознать нападавшего.

Прошли годы, но в 2022 году дело вновь получило развитие благодаря современным технологиям. ДНК, взятое с места преступления, было отправлено на повторное исследование. Спустя год результаты указали на Вернона Лоренцо Гея, которому на тот момент исполнилось 56 лет. Когда мужчину арестовали, он признал, что находился в доме жертвы, но настаивал, что половой акт произошел по взаимному согласию. Однако женщина уверенно заявила, что не знала его.

25 сентября 2023 года присяжные признали Гея виновным в незаконном проникновении и изнасиловании. Прокурор Рамин Фатехи отметил, что хоть правосудие может двигаться медленно, его колесо неизбежно приводит к справедливому исходу.

Тем не менее, семья осуждённого продолжает утверждать, что он невиновен. Окончательный приговор Гею будет объявлен в декабре.

Этот случай напоминает другие истории из США, где преступники десятилетиями скрывались от правосудия. В частности, недавно в Айове был задержан беглый насильник, который более 30 лет жил в лесу, скрываясь от закона.