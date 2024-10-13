Группа туристов, путешествовавших по тропам Национального парка Глейшер в США, была вынуждена отклониться от маршрута из-за встречи с медведями. Об этом сообщает Unofficial Networks.

Инцидент произошел в Скалистых горах, когда отдыхающие заметили медведицу с медвежатами на тропе. Самка гризли проявила решительность, и туристы были вынуждены подняться вверх по склону, чтобы дать животным пройти. Никто не пострадал, и вся встреча была заснята на видео.

Парк Глейшер, известный своими длинными туристическими маршрутами, предоставляет посетителям возможность наблюдать за разнообразием дикой природы, включая овец, лосей, пум и других животных. Одной из его особенностей является популяция медведей гризли, которых в парке насчитывается более 300. В большинстве случаев эти хищники избегают контакта с людьми, но время от времени происходят случайные встречи, как это произошло с туристами на видео.

Сотрудники парка предупреждают посетителей о необходимости отступить и уступить дорогу медведям при таких встречах. Если животное начинает активно приближаться, важно сохранять спокойствие, сбиваться в группу, шуметь и использовать специальные спреи для отпугивания медведей.