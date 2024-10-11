Американская береговая охрана спасла мужчину, который был обнаружен дрейфующим в открытом море, цепляясь за холодильник. Как сообщает служба, его отнесло ураганом “Милтон” в 48 километрах от побережья.

Инцидент произошел в районе Лонгбоут-Ки, когда экипаж вертолета, патрулировавшего местность, заметил пострадавшего в спасательном жилете, держащегося за холодильник. Мужчину немедленно доставили в больницу Тампы для оказания медицинской помощи.

Пострадавшим оказался капитан Дейв, который в начале недели отправился в море на рыбацкой лодке. После поломки судна он запросил эвакуацию, но сам остался в море для ремонта. Связь с ним прервалась, и он не вернулся.

Представитель береговой охраны отметил, что Дейву удалось выжить в экстремальных условиях урагана, выдерживая порывы ветра до 140 километров в час и волны высотой до 7 метров. Спасение стало возможным благодаря тому, что мужчина надел спасательный жилет и имел с собой аварийный маяк.