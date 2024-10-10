В штате Вашингтон, США, 13-летняя собака по кличке Гита спасла жизнь своему 84-летнему хозяину, благодаря своей сообразительности и решительности. Об этом сообщает The Guardian.

Происшествие произошло в конце сентября, когда пожилой мужчина попал в беду. 25 сентября, Гита неожиданно уселась посреди дороги, привлекая внимание проезжающего патрульного автомобиля. Полицейский, заметив собаку, остановился, и она, словно понимая важность момента, убедила офицера следовать за собой к дому хозяина, передает “Газета.ру”.

Прибыв на место, помощник шерифа услышал крики о помощи. Выяснилось, что пожилой мужчина несколько часов назад упал и сильно травмировал ногу, что помешало ему встать и принять жизненно важные лекарства. Его состояние могло бы ухудшиться, если бы собака не среагировала так быстро.

Офис шерифа отметил, что действия Гиты помогли избежать серьёзных последствий. Собаку назвали настоящим героем и ласково окрестили её «хорошей девочкой» и «собакой-спасателем».

Этот случай вновь демонстрирует, насколько преданными и умными могут быть наши четвероногие друзья, которые, порой, способны прийти на помощь в самых критических ситуациях.