В американском штате Флорида местный житель Джозеф Малиновски решил встретить разрушительный ураган «Милтон» на своей лодке, несмотря на все предупреждения властей. Об этом сообщает издание People.

Малиновски, у которого только одна нога, отказался эвакуироваться, положившись на свою веру. Он заявил, что не собирается покидать свой дом в городе Тампа, потому что считает лодку безопасным местом.

«Бог направил меня сюда, чтобы купить эту лодку. И последние два дня я чувствовал, что делаю всё правильно. Он меня поддерживает», рассказал Джозеф.

Даже когда местные власти предложили ему эвакуацию, Малиновски отказался от помощи, отказываясь надеть спасательный жилет или покинуть лодку. По его мнению, лодка это наилучший способ пережить природный катаклизм. Мэр Тампы лично пытался убедить мужчину покинуть опасную зону, но Джозеф решительно стоял на своём, заявив, что спасение должно исходить только от Бога, а не от людей.

Власти штата были обеспокоены его безопасностью, но после многочисленных бесед с Малиновски стало ясно, что изменить его решение не удастся. Пережил ли мужчина первые удары стихии, пока неизвестно.