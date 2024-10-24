Американец Томас Хувер чудом не стал донором органов ещё при жизни, когда в больнице штата Кентукки врачи ошибочно признали его умершим. Его история, полная ужасающих подробностей, всколыхнула общественность и заставила пересмотреть подход к процедурам донорства.

В октябре 2021 года Хувера доставили в Баптистскую больницу Ричмонда после передозировки наркотиками. Врачи сообщили семье, что у него случился сердечный приступ, и мозг умер. Так как Томас был зарегистрирован как потенциальный донор органов, его подключили к аппаратам жизнеобеспечения, ожидая забора органов.

Однако когда мужчину везли в операционную для последней в его жизни процедуры, случилось нечто неожиданное: Томас внезапно открыл глаза и начал двигаться. Сестра Хувера, присутствовавшая при этом, обратила внимание врачей на происходящее, но медики списали это на «остаточные рефлексы». Однако в операционной сотрудники начали замечать, что Хувер не просто подавал рефлексы — он плакал.

Двое врачей отказались продолжать операцию, не желая участвовать в этом кошмаре, и в итоге процедура была отменена. Томаса привели в сознание, и хотя врачи уверяли, что его состояние безнадежно, спустя три года он всё ещё живёт с сестрой.

История Хувера вызвала широкий резонанс. Некоторые сотрудники организации Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA), участвовавшие в операции, уволились. Вопросы о соблюдении протоколов и о том, как такое могло случиться, обсуждаются на федеральном уровне. Эксперты считают, что подобные случаи могут нанести серьёзный ущерб системе донорства, так как общественное доверие к процессу трансплантации органов может значительно снизиться.