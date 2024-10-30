Группа исследователей из Университета Висконсина в Мадисоне сделала неожиданное открытие: штамм птичьего гриппа H5N1, обнаруженный у сотрудника техасской молочной фермы, продемонстрировал необычное поведение, уничтожив сам себя. Эти результаты были опубликованы в журнале Nature.

Изолировав вирус для изучения, ученые проверили его воздействие на хорьков в лабораторных условиях. Вирус не передавался воздушно-капельным путем эффективно, однако, для всех зараженных животных болезнь оказалась смертельной, что свидетельствует о его высокой патогенности.

Исследователи также выявили мутацию, которая ранее ассоциировалась с более тяжёлым течением болезни. Появившаяся впервые в 2001 году, эта мутация увеличивает способность вируса поражать млекопитающих, что могло бы объяснить высокую смертность среди хорьков. Предполагается, что штамм H5N1 мог заражать коров на ферме, получив мутацию в процессе.

Несмотря на тревожные данные, ученые отмечают, что в популяции коров данный вирус не обладает мутацией, делающей его столь опасным. По их предположению, штамм, обнаруженный у работника фермы, больше не циркулирует. Тем не менее, они предупреждают: если аналогичная мутация снова появится в других штаммах, это может создать угрозу для людей и животных.

У зараженного сотрудника фермы болезнь проявлялась слабо, основной симптом — конъюнктивит. Ученые подозревают, что инфекция проникла через глаза, но точные причины такой лёгкой реакции неизвестны. Исследователи планируют продолжить работу, чтобы понять, почему вирус столь смертоносен для хорьков и какие риски он может нести для людей.