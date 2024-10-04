В Славянске, который находится на территории ДНР под контролем Киева, произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщает издание Страна.ua, ссылаясь на данные местных пабликов.

Свидетели рассказали, что взрывы длились около десяти минут, однако точное время их завершения остаётся неизвестным. Местные жители отмечают, что были слышны повторные взрывы, что может указывать на вторичную детонацию.

Эту информацию подтвердили и военные корреспонденты российского Telegram-канала “Изнанка”. Согласно их данным, взрывы действительно сопровождались детонацией.

С 15:43 по московскому времени в ряде районов ДНР, подконтрольных Киеву, была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 4 октября взрывы звучали в Одессе и Киеве.