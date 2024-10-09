В понедельник, 7 октября, на канале НТВ стартовал новый сезон популярного криминального сериала «Невский» с подзаголовком «Близкий враг». История повествует о Павле Семёнове, который трудится в полиции Санкт-Петербурга, а главную роль по-прежнему исполняет Антон Васильев.

В предыдущем, шестом сезоне, драматические события развернулись прямо в здании ГУ МВД, где произошла перестрелка с жертвами. В новом сезоне в Северную столицу прибудет генерал Кондратьев, которого играет Андрей Коровниченко. Его задача — навести порядок в городе в кратчайшие сроки. Павел Семёнов, вместе с Андреем Михайловым, которого воплощает Андрей Гульнев, получает повышение и становится сотрудником ГУ МВД. Теперь они работают в убойном отделе, занимающемся делами по всему Петербургу и области.

Одной из главных интриг сезона станет расследование Семёнова, который, благодаря хитроумной операции, находит след таинственного лидера банды Архитекторов. Однако, не имея достаточных доказательств, Павел оказывается перед сложным выбором, готов ли он преступить закон ради справедливости.

Антон Васильев, исполняющий роль Семёнова уже почти 10 лет, рассказал, что его персонаж эволюционирует вместе с ним. Он отметил, что сериал сохраняет интерес зрителей благодаря искренности и глубине героев.

Одним из важных сюжетных поворотов нового сезона станет вознесение Алексея Фомина, близкого друга главного героя, на вершину криминального мира. В исполнении Дмитрия Паламарчука, Фомин столкнётся с новыми угрозами и поймёт, что удержать власть сложнее, чем её захватить. Также герою предстоит пережить серьезные изменения в личной жизни — любовные перипетии займут значительное место в его истории.

Кроме того, зрителей ждёт развитие отношений между Павлом Семёновым и его женой Татьяной Беловой. Виктория Маслова, играющая Таню, отмечает, что её героиня — сильная и решительная женщина, которая не боится бороться за любовь, даже когда это связано с непростыми решениями.

Новый сезон обещает быть насыщенным эмоционально и насыщенным событиями, сохраняя верность стилю предыдущих серий.