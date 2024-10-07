На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение — выставлен на продажу ВАЗ-21061, который не выезжал на дорогу с 1995 года. Продавец утверждает, что этот автомобиль сохранился в уникальном состоянии: он не проходил предпродажную подготовку, сохранил заводские пломбы и бирки. Более того, на машине до сих пор не установлены дворники, номера и зеркала, а некоторые двери даже не были открыты.

Эта “шестёрка” представляет собой своеобразную капсулу времени. В комплекте идут оригинальные документы, в том числе квитанция о покупке от августа 1995 года и аккумулятор тех же лет. Что особенно впечатляет, так это состояние автомобиля: никаких следов коррозии, идеальные хромированные элементы, а ярко-красная краска осталась такой же насыщенной, как и 30 лет назад. Салон машины типичен для тех лет, когда, после распада СССР, на производстве «Жигулей» началась экономия. Однако на этом автомобиле уже восстановили хромированную решетку радиатора и декоративные элементы.

Под капотом стоит классический для этой модели двигатель объёмом 1,5 литра, который развивает 72 лошадиные силы, а управление осуществляется через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Однако, несмотря на идеальное внешнее состояние, автомобилю вряд ли удастся сразу отправиться в путь — придётся заменить многие расходные материалы, которые сохранились с тех времён.

Всё это сопровождается внушительной ценой — продавец оценивает автомобиль в 10 миллионов рублей, что в десять раз дороже новой Lada Granta. Продавец объясняет столь высокую стоимость тем, что это коллекционная модель. Тем не менее, на рынке можно найти «Жигули» в отличном состоянии и по более приемлемым ценам, хотя данное предложение явно выделяется среди них благодаря своей аутентичности и сохранности.