Священник Русской православной церкви дал разъяснение верующим по поводу того, считается ли многословие во время молитвы грехом. Он подчеркнул, что длинные молитвы часто характерны для тех, кто стремится показать свою внешнюю праведность, уделяя больше внимания форме, чем содержанию. Это напоминает фарисеев, чьи молитвы становились своего рода демонстрацией. Иисус, как известно, осуждал такой подход.

Тем не менее, священник отметил, что длинные молитвы не всегда несут в себе негативный смысл. В христианской традиции существует множество длинных молитв, и церковь не выступает против них. Главное, чтобы молящийся не использовал молитву как способ показать свою набожность другим. Суть молитвы — это искренний разговор с Господом, а не попытка произвести впечатление, передает портал “Медиапоток”.

Многословие может потерять свою ценность, если человек начинает молиться с целью продемонстрировать свое благочестие. Важно помнить, что молитва — это, прежде всего, внутреннее состояние и искреннее обращение к Богу.