В Ростовской области средства противоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотников. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, всего было сбито 10 дронов самолетного типа: один — в районе Новошахтинска, а еще девять — на юго-западе области. В результате падения обломков в Кагальницком районе возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Голубев отметил, что пострадавших в ходе инцидента нет. Ранее также поступала информация об уничтожении воздушной цели в районе Новошахтинска, где на земле также не было ни разрушений, ни пострадавших.

Эти воздушные атаки с использованием беспилотников становятся все более частыми, но слаженная работа ПВО и оперативное реагирование спасательных служб помогают минимизировать ущерб и поддерживать безопасность региона.