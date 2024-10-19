В Верховной раде продолжаются дебаты о возможном снижении минимального возраста для призыва на военную службу. Секретарь Комитета по национальной безопасности Роман Костенко вновь выступил с предложением начать мобилизацию с 20 лет. Он отметил, что если в 21 год украинец может стать депутатом, то в 20 лет он уже способен служить в армии.

Как сообщает “СТРАНА.ua”, Костенко подчеркнул, что этот вопрос активно обсуждался с американскими конгрессменами, которые выразили удивление по поводу возраста призыва на Украине. По словам Костенко, во время частных разговоров конгрессмены выразили недоумение, почему на Украине мобилизуют с 25 лет, тогда как в большинстве стран призыв начинается с 18.

“Вы говорите, что у вас сложности с мобилизацией, но почему же в других странах призывают с 18 лет, а у вас с 25? Либо у вас нет проблем с набором солдат, либо вы не готовы принимать серьёзные решения”, — привёл слова американских коллег Костенко.

Украинский депутат уверен, что снижение возраста для мобилизации не должно считаться “радикальной мерой”, а скорее логичным шагом в условиях текущего вооруженного противостояния.

Тем временем массовые облавы, организованные военкомами по всей стране, всё больше обостряют разрыв между теми, кто уже отправился на фронт, и теми, кто старается избежать мобилизации. По данным газеты The New York Times, несмотря на все усилия по поиску новых призывников, в боевые ряды часто попадают пожилые и плохо подготовленные люди, многие из которых имеют проблемы со здоровьем.