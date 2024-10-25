В результате мощного циклона, обрушившегося на Северную Африку, в пустыне Сахара возникло озеро редкое явление для этого засушливого региона. Моше Армон, старший преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме, сообщил, что наводнение сформировало водоём в районе Себха-эль-Мелах в Алжире. Озеро питается пересыхающей рекой Уэд Саура, которая тянется вдоль хребта Угарта.

Снимки озера, сделанные спутником Landsat 9, показывают, что к середине октября водоём заполнился более чем на 30%, а глубина воды достигла 2,2 метров. Армон отметил, что подобные природные явления могут стать предвестниками будущего озеленения Сахары, напоминая времена 11 000–15 000 лет назад, когда пустыня была более зелёной.

Исследователи предполагают, что в условиях глобального потепления осадки в Сахаре могут стать более частыми, что увеличивает вероятность формирования новых водоёмов. «Будущее Сахары остаётся загадкой, но такие события помогают нам лучше понять изменения, происходящие в этом регионе», заключил Армон.