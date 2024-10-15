Следственный комитет Приморского края завершил расследование дела в отношении Дмитрия Махненко, 44-летнего жителя Уссурийска, обвиняемого в убийстве предпринимателя Андрея Смолдырева, которое произошло в 2003 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, причиной трагедии стал конфликт между предпринимателями Арманом Айрапетяном и Андреем Смолдыревым, возникший из-за земельного участка. В ходе противостояния Айрапетян угрожал своему оппоненту расправой. Махненко, зная о судебных разногласиях между бизнесменами, согласился выполнить заказ на убийство Смолдырева, получив от Айрапетяна пистолет с глушителем.

30 октября 2003 года, в день убийства, Махненко, скрыв лицо под маской, поджидал Смолдырева возле администрации города. Когда предприниматель вышел, Махненко догнал его и выстрелил не менее семи раз в голову и тело. От полученных ранений Смолдырев скончался на месте. Пособник, Дмитрий Гагарин, помог обвиняемому скрыться с места преступления и избавился от оружия.

Долгое время дело оставалось нераскрытым, но в 2013 году пособники были задержаны, а позднее осуждены. Сам Махненко скрывался на протяжении 20 лет, но был задержан 1 апреля 2024 года в Хабаровске.

По заявлению следователей, все действия по уголовному делу завершены, и обвиняемый вместе с защитниками ознакомился с материалами дела. Оперативное сопровождение в ходе расследования осуществляли сотрудники УМВД России по Приморскому краю.

Также стоит напомнить, что в Приморском крае прокуратура направила в суд дело о жестоком убийстве семьи Алатарцевых, совершённом 30 лет назад.