В Тбилиси российская туристка снимала видео по композицию «В последний раз» популярной группы «Веселые ребята» и трагически погибла. этом сообщил блогер Николай Левшиц в своем Telegram-канале. Несчастный случай, по его словам произошел, когда девушка прогуливалась по ночным улицам столицы Грузии вместе со своей подругой.

«В два часа ночи Арина Глазунова, приехавшая в Грузию как турист, гуляла с подругой в центре столицы. Пели песни и были в хорошем настроении. Неосторожно оступившись, девушка упала в подземный переход на площади Первой Республики (рядом с памятником “Велосипед”). У нее зафиксировали перелом основания черепа, а 27.09 она умерла», — рассказал Левшиц.

Сразу после трагедии Левшиц опубликовал видео последних моментов жизни девушки, однако вскоре удалил его по просьбе родных и близких погибшей.