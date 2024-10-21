Российские военнослужащие взяли в плен украинских разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые, по словам командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, участвовали в похищениях мирных жителей на территории Курской области. Об этом сообщил ТАСС. Украинские солдаты записывали свои действия на экшн-камеры, что и позволило зафиксировать их преступления. Официальные лица из Министерства обороны России пока не комментировали этот инцидент.

По словам Аида, во время первых дней боевых действий в районе Суджи удалось взять в плен разведчиков, которые пытались вывезти мирных граждан. На видеозаписях было видно, как они обращались с пленёнными как с объектами для транспортировки.

Ранее тот же командир отряда сообщил, что на курском направлении против российских войск действуют 14 бригад ВСУ, включая наёмников и бойцов частных военных компаний из-за рубежа. По его информации, украинское руководство перебросило на этот участок фронта все свои самые подготовленные части.

Недавно стало известно, что в Курской области российские военные захватили ещё одну диверсионно-разведывательную группу, состоящую из пяти бойцов ВСУ. Во время допроса они попросили не отправлять их на обмен и призвали своих сослуживцев сложить оружие ради спасения жизни.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска храбро выполняют задачи на территории Курской и Сумской областей, подчеркнув, что ситуация в этих регионах контролируется украинскими силами.