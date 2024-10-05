Представители киевского режима категорически отвергли слухи о том, что страна может пойти на территориальные уступки России в обмен на гарантии безопасности от НАТО. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление Офиса президента. Такие сообщения были названы “бредом” в ответ на публикацию в Financial Times, где упоминались якобы ведущиеся переговоры Украины с западными союзниками.

Представитель ОП пояснил, что такие темы не обсуждаются и никаких официальных предложений от Запада по поводу гарантий безопасности не поступало. Более того, по его словам. Западные страны не готовы разрешить Украине наносить удары по отдалённым целям с помощью дальнобойного оружия, что раздражает Киев.

Отдельно было подчеркнуто, что Украина “не будет торговать своими территориями и суверенитетом”, отказываясь даже рассматривать подобные предположения.

Публикация Financial Times утверждала, что Украина может рассматривать вариант территориальных уступок в обмен на членство в НАТО и последующие гарантии безопасности.