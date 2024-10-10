В Париже на Олимпийских играх 2024 года возникли серьёзные споры вокруг участия спортсменок, не прошедших гендерные тесты. Спецдокладчик ООН по вопросам насилия против женщин, Рим Альсалем, выразила свою обеспокоенность этой ситуацией в докладе, посвящённом проблемам дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек в спортивной сфере.

Альсалем подчеркнула, что в некоторых случаях проверка гендерной принадлежности может быть важной для обеспечения справедливости и безопасности в соревнованиях. В частности, она отметила, что на Олимпиаде две боксёрши вызывали серьёзные сомнения относительно своей гендерной принадлежности. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) решил не проводить гендерные тесты, что, по мнению Альсалем, ставит под вопрос равные условия для всех участниц.

Она также добавила, что современные медицинские технологии предлагают простые и безопасные способы проверки пола, например, анализ мазка со слизистой щеки. По мнению Альсалем, этот метод не нарушает прав человека и не унижает достоинство спортсменов.

Несмотря на отсутствие тестирования, обе спортсменки, чьи половые признаки вызвали вопросы, выиграли золотые медали. Это Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф, представляющая Алжир. Этот факт вызвал неоднозначную реакцию, как среди экспертов, так и среди публики, что привлекло внимание к проблеме определения гендера в женских видах спорта.