В Омске мать забрала свою трёхлетнюю дочь из детского сада и с ужасом обнаружила на теле ребёнка многочисленные следы от укусов. О происшествии сообщил Telegram-канал «Инцидент Омск».

Инцидент произошел 8 октября. Воспитательница детского сада позвонила матери и сообщила, что девочку покусали другие дети. Однако когда женщина забрала дочь домой, она заметила укусы не только на руках, но и на спине, животе и ногах, передает “Газета.ру”.

Мать предполагает, что в тот момент, когда это случилось, дети находились без присмотра взрослых. По её словам, выяснилось, что подобная практика оставлять детей одних происходила в группе регулярно.

Этот случай вызвал серьёзные вопросы о безопасности и надзоре в детских садах, что беспокоит родителей и требует проверки со стороны контролирующих органов.