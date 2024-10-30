Согласно данным исследования OneTwoTrip, проведенного для «Газеты.Ru», большинство россиян по-прежнему выбирают путешествия внутри страны: 72% заказов приходится на отечественные отели. Однако в октябре интерес к российским направлениям немного ослаб — на 8% меньше бронирований по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Лидером среди городов остается Москва, на которую, как и годом ранее, приходится 24% всех броней. Второе место занимает Санкт-Петербург, хотя его популярность снизилась на 12%, составив 12,7% заказов. Сочи оказался на третьей позиции, привлекая 8,3% туристов — на 12% больше, чем в октябре прошлого года.

Помимо этих городов, в списке популярных направлений оказались Екатеринбург, Казань, Эсто-Садок, Краснодар, Калининград, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. За год интерес к Екатеринбургу увеличился на 16%, а к Нижнему Новгороду — на 13%. В Ростове-на-Дону тоже фиксируют рост бронирований — на 8% чаще, чем год назад.

Среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирали Стамбул, который собрал 8,4% всех заказов. За ним следуют Дубай и Минск с 5,1% и 3,4% соответственно. В то время как популярность Стамбула и Минска упала на 24%, Дубай, наоборот, стал востребованнее, показав прирост в 5%.

В топе направлений также присутствуют Тбилиси, Ереван, Гуанчжоу, Ташкент, Баку, Шанхай и Анталья. Китайские города стали гораздо популярнее среди российских туристов: спрос на Шанхай вырос на 46%, а на Гуанчжоу — на 38%. Также возросло количество бронирований в Тбилиси (+47%), Баку (+18%), Ташкенте (+11%) и Дубае (+5%). В то же время Анталья и Ереван теряют популярность — здесь бронирования снизились на 40% и 25% соответственно.