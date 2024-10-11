Педагог из Нижнего Новгорода оказалась в центре внимания после того, как опубликовала в соцсетях видео с танцем у пилона. Педагог считает, что подобные публикации демонстрируют многогранность её личности. Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» поделился этим роликом с аудиторией.

На видео видно, как учительница исполняет танец в специальной обуви на платформе, называемой стрипами. Во время номера она выполняет гибкие движения, включая выгибание спины и позы на полу.

Кроме того, в сети были размещены снимки, на которых учительница изображена в откровенной одежде, напоминающей нижнее бельё. Эти материалы вызвали бурные обсуждения и критику.

Руководство школы не оставило этот инцидент без внимания. Директор образовательного учреждения сообщила журналистам, что учительнице вынесли выговор за неподобающие действия. По её словам, педагог обязан следить за своим поведением, в том числе и вне работы, и быть осторожнее с тем, что выкладывает в соцсети.

Этот случай напомнил об инциденте в Красноярске, когда заведующую детским садом уволили после публикации фотографий эротического содержания, одна из которых вызвала особенно сильное возмущение.