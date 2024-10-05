Вечером 4 октября в Николаеве, расположенном на юге Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Деталей о происшествии пока не приводится.

Кроме того, взрывы также были слышны в Сумской области. В этих регионах, как и в ряде других, действует воздушная тревога, предупреждающая о возможных атаках.

Глава администрации Запорожской области Иван Федоров через свой Telegram-канал подтвердил информацию о взрывах на подконтрольной Украине территории региона, где ранее также объявили воздушную тревогу. Однако официальные источники пока не уточнили подробности случившегося.

Ранее в этот же день в Славянске, находящемся под контролем ВСУ, также прозвучала серия взрывов, продолжавшихся около десяти минут. По данным «Страна.ua», удары могли быть нанесены со стороны российских войск, однако Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Несколько дней назад взрывы были зафиксированы и недалеко от города Черкассы, где ранее объявлялась тревога из-за угрозы ударов беспилотников. Местные власти не давали официальных заявлений, но региональные паблики сообщали о нескольких взрывах.