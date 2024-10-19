В Москве был найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному управлению нефтяной компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев. Как сообщает издание MK.RU, предполагается, что мужчина мог выпасть из окна. Тело 64-летнего Рогачева было обнаружено утром во дворе его дома, расположенного в Протопоповском переулке. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Михаил Рогачев был одной из ключевых фигур в «ЮКОСе» в 90-е годы. После завершения карьеры в нефтяной компании он занимал высокие посты в других крупных структурах, включая должность исполнительного директора группы ОНЭКСИМ и заместителя генерального директора «Норильского никеля».

Незадолго до этого, стало известно о смерти еще одного крупного российского чиновника. На 68-м году жизни скончался бывший глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский. По информации Александра Хинштейна, главы комитета Госдумы по информационной политике, Ромодановский умер в ночь на 18 октября. С 2005 по 2016 год он возглавлял ФМС России вплоть до момента ее расформирования.