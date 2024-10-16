15 октября в Москве на улице Профсоюзной произошел взрыв автомобиля марки Tank, в результате которого пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка. Инцидент вызвал общественный резонанс и привлек внимание правоохранительных органов. По последним данным, основной версией произошедшего является бизнес-конфликт, который мог стать причиной покушения на предпринимателя Виктора Мишачева, владельца сети ресторанов в нескольких городах России.

Детали инцидента:

Место происшествия: Профсоюзная улица, Москва.

Дата: 15 октября.

Пострадавшие: Три человека, среди которых ребенок. Одному из пострадавших пришлось ампутировать руку.

Мощность взрыва: Около 30 граммов в тротиловом эквиваленте.

Пострадавший и мотивы: Автомобиль принадлежал Виктору Мишачеву, гендиректору компании «Шейкер групп», которая владеет 13 ресторанами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Основной версией мотивов инцидента правоохранительные органы рассматривают бизнес-конфликт. Предполагается, что взрыв мог быть организован бизнес-партнером Мишачева.

Задержание подозреваемого: Предполагаемый злоумышленник, 1973 года рождения, был задержан в ходе оперативных мероприятий. По месту его проживания был обнаружен тайник с оружием, что усилило подозрения в его причастности к преступлению. В ближайшее время подозреваемого передадут следователям.

Международный аспект: По данным ряда источников, подозреваемый имеет гражданство Республики Беларусь и может быть связан с украинскими налоговыми органами. Следователи продолжают проверять эту информацию и выяснять детали его деятельности и роль в бизнесе пострадавшего.

Следствие продолжается, и новые детали могут появиться по мере раскрытия обстоятельств дела.