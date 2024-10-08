В Москве 35-летнего администратора алкогольного магазина обвинили в присвоении элитного спиртного стоимостью пимерно в 3 млн рублей. Подробности раскрыла пресс-службе МВД России.

С ноября прошлого и до марта текущего года мужчина продавал дорогостоящие горячительные напитки своему знакомому. Так он хотел искусственно поднять показатели продаж и заработать бонусы за якобы хорошую работу.

Чтобы создать видимость высоких объемов реализации, он оформлял поддельные товарные и электронные чеки. Однако средства за реализованный товар шли мимо кассы. Это дало возможность предприимчивому администратору присвоить около 200 бутылок спиртного.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (часть 4 статьи 160 УК РФ). Расследование завершено, материалы направлены в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.