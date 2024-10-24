В Красноярском крае мошенники лишили жилья нескольких сирот, воспользовавшись их доверчивостью и сложным финансовым положением. Пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила о преступной схеме, которая действовала в Минусинске с конца 2022 года до середины 2023 года.

Главной фигурой в этой афере оказалась сотрудница администрации города, которая, пользуясь служебным положением, передавала риелторам информацию о сиротах, задолжавших по коммунальным платежам. За каждую предоставленную информацию женщина получала от мошенников вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Риелторы, вооружившись этими сведениями, убеждали сирот продать их муниципальные квартиры под предлогом необходимости погасить долги за ЖКХ или с целью приватизации жилья. Мошенники обещали, что взамен помогут приобрести частные дома. Однако все сделки заключались по заниженной стоимости. Например, одну из квартир сироты продали всего за 1,3 миллиона рублей вместо рыночных 1,8 миллиона. При этом покупка нового дома обошлась гораздо дешевле вырученных средств, а мошенники оставляли себе разницу.

Жертвами аферы стали четверо сирот, общий ущерб от их обмана оценили в 2,7 миллиона рублей. Однако мошенники не ограничились только сиротами: они также лишили жилья еще пятерых жителей Минусинска, суммарный ущерб которых превысил 4 миллиона рублей.

Следственные органы предъявили риелторам обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса, включая мошенничество и кражу. Уголовное дело уже передано в суд, хотя сами обвиняемые свою вину не признают.