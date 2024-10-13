В крупных украинских городах, таких как Киев, Одесса и Кривой Рог, начались массовые облавы на призывников в ресторанах, ночных клубах и даже спортивных залах. Источник издания «Страна.ua» назвал две ключевые причины, по которым власти пошли на такие меры.

Первая причина — замедление темпов мобилизации. По его словам, за последний месяц мобилизация значительно замедлилась, что вызвало тревогу у властей. Вторая причина носит социальный характер. В украинском обществе усилился запрос на справедливое распределение обязательств по участию в боевых действиях.

Источник подчеркнул, что многие считают, что мобилизация в основном затрагивает жителей небольших городов и сёл, где живут обычные работяги и люди с низкими доходами, не имеющие возможности избежать призыва. Это усиливает напряжённость среди населения, которое видит, что обеспеченные люди могут позволить себе оставаться в стороне от войны.

Недовольство растёт не только среди граждан, но и в рядах украинских военных. По словам источника, бойцы, которые уже долгое время находятся на передовой, задаются вопросом, почему другие мужчины продолжают развлекаться в ресторанах и клубах, пока они сражаются на фронте.

Власти приняли решение провести показательные рейды, чтобы продемонстрировать, что никто не избежит мобилизации, и подобные мероприятия будут продолжаться регулярно. Однако источник отметил, что это политическое решение может оказаться спорным и не принести ожидаемого результата.

Ранее сообщалось, что военкоматы начали активные рейды в местах массового скопления людей. Призывников разыскивают в торговых центрах, ночных заведениях и спортивных клубах, где их задерживают прямо во время тренировок. Перед отправкой на службу с ними проводится разъяснительная беседа.