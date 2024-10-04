В Пермском крае на частной базе хранения нефтепродуктов, расположенной в деревне Осенцы, произошёл крупный пожар. В настоящее время дознаватели МЧС работают над установлением причин возгорания. В числе основных версий рассматриваются либо аварийный режим работы электрооборудования, либо неосторожное обращение с огнём.

Пожар начался ночью 4 октября, и сообщение о возгорании поступило в 3:40 по местному времени (5:40 по московскому). Огонь охватил территорию в 10 тысяч квадратных метров, где хранились ёмкости с нефтепродуктами. Локализовать пламя удалось только спустя три часа, к 6:38 (8:38 мск). К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники Роспотребнадзора провели замеры на месте происшествия и не обнаружили вредных загрязняющих веществ в воздухе. Специалисты будут продолжать контроль до полной ликвидации всех последствий инцидента.