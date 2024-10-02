В Малайзии были пойманы два огромных крокодила, один из которых, предположительно, стал причиной гибели шестилетней девочки. Инцидент произошел 25 сентября в районе Саравак, когда ребенок купался в реке с подругами. На глазах у дедушки хищник внезапно схватил и утащил малышку под воду. Ситуация разворачивалась настолько быстро, что никто не успел помочь. Спасатели прибыли спустя несколько минут, но крокодил к тому моменту уже исчез.

Поиски продолжались несколько дней, и 27 сентября сотрудники лесного хозяйства смогли захватить двух крупных рептилий, каждая из которых достигала более пяти метров в длину. Специальная техника, включая кран, понадобилась для того, чтобы вытащить их из воды. Когда одного из хищников вскрыли, внутри обнаружили человеческие останки — кости, зубы и даже несколько монет. Эксперты предполагают, что эти останки принадлежат пропавшей девочке. Родственники Цицилии Интик присутствовали при вскрытии.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, напомнив местным жителям об опасностях, связанных с проживанием вблизи рек, где обитают крокодилы. Это не первый случай нападения в регионе: ранее в Малайзии был найден рыбак, также ставший жертвой хищника, когда проверял свои сети у реки.

Трагедия заставила власти пересмотреть меры безопасности в районах, где крокодилы представляют постоянную угрозу для людей.