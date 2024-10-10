Американское издание MacRumors сообщило, что компания Appleмоглас стать жертвой крупной утечки информации, связанной с новыми моделями MacBook Pro с чипом M4. Такое заключение журналисты сделали после того, как российские техноблогеры опубликовали обзоры новинок Apple задолго до их официального анонса.

В статье говорится, что утечка касается 14-дюймового MacBook Pro, который, согласно информации, будет оснащён тремя портами Thunderbolt 4 и 16 ГБ оперативной памяти, что значительно больше по сравнению с 8 ГБ в предыдущих моделях. В MacRumors подчёркивают, что Apple явно столкнулась с неожиданной утечкой данных о новом устройстве ещё до его официального релиза.

Ожидается, что презентация новых продуктов Apple состоится в ноябре 2024 года. Вместе с 14-дюймовой версией MacBook Pro, Apple может представить и 16-дюймовые модели, которые будут работать на более мощных процессорах M4 Pro и M4 Max.

Хотя новые устройства ещё не были официально представлены, российские техноблогеры уже начали выкладывать распаковки и первые обзоры MacBook Pro. По крайней мере, видеоролики с неанонсированным устройством появились на каналах Wylsacom и Romancev768 на YouTube. В MacRumors называют “наглую российскую утечку” одной из самых масштабных за всю историю Apple, сравнивая её с инцидентом, когда сотрудник компании случайно оставил прототип iPhone 4 в баре задолго до его официального представления.