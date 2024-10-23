В подмосковных Люберцах жители столкнулись с необычным явлением: вороны стали устраивать нападения на припаркованные автомобили и людей, бросая камни с высоты. Такое поведение птиц вызывает беспокойство у местных жителей, а специалисты утверждают, что это месть за разрушение их гнезд.

По словам Любови Николаевой, возглавляющей реабилитационный центр «Ромашки», причиной агрессивных действий птиц могли стать попытки уничтожить их жилища или даже прямые нападения на них. Она подчеркнула, что вороны не склонны к беспричинной агрессии, а если они нападают, то обычно это реакция на пережитую угрозу. Эти птицы известны своей злопамятностью и способны организовывать стаи для координированных атак.

Орнитолог отметила и высокую умственную активность ворон. Эти птицы способны не только мстить, но и проявлять игривое поведение, например, специально дразнить кошек или кататься на крышах автомобилей, как будто развлекаясь.

Жители одного из жилых комплексов в Люберцах, где ситуация приобрела особенно тревожный характер, уже начали собирать коллективное обращение. Вороны постоянно атакуют машины и бросают камни в людей, вызывая беспокойство и опасения. Местные жители надеются на помощь, чтобы защититься от пернатых мстителей.

При этом Николаева уточнила, что такое поведение птиц не связано с сезонными изменениями, вроде осенней депрессии, которой они не подвержены. Вороны целенаправленно и осознанно мстят за причиненные обиды.