В Лондоне задержали мужчину, подозреваемого в нападении с применением кислоты у одной из школ. Инцидент произошел во вторник, когда злоумышленник облил кислотой двух подростков и учительницу, после чего скрылся с места преступления. Двое пострадавших — 16-летний юноша и 14-летняя девочка — были доставлены в больницу. Состояние девочки оказалось наиболее тяжелым.

Полиция Лондона немедленно начала расследование, и утром 3 октября удалось задержать 35-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. На данный момент он находится под стражей в центральном участке города.

Как стало известно, юношу уже выписали из больницы, его состояние стабильно. Однако девочка всё ещё находится в госпитале, и врачи пока не могут окончательно оценить серьёзность её травм. Полицейский Скотт Уэр отметил, что ранения могут оказаться настолько серьезными, что изменят её жизнь.