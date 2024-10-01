Экс премьер Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах раскрыл, что во время пандемии COVID-19 рассматривал возможность проведения военной операции на территории Нидерландов для захвата вакцин AstraZeneca. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам Джонсона, в разгар кризиса с поставками вакцин в 2021 году он предложил план, который предусматривал отправку диверсионных групп в нидерландский город Лейден, где находился склад с препаратами. Страна остро нуждалась в вакцинах, но экспортные ограничения препятствовали их получению.

В марте 2021 года Джонсон обсудил эту идею с генерал-лейтенантом Дугласом Чалмерсом, занимавшим тогда должность заместителя начальника Штаба обороны Великобритании. Военный признал, что операция могла бы иметь шансы на успех. План предполагал, что одна группа диверсантов отправится в Амстердам коммерческим рейсом, а другие пересекут Ла-Манш на надувных лодках под покровом ночи, чтобы затем проникнуть на склад через каналы.

“Они встретятся у цели, проникнут внутрь, захватят удерживаемый там груз, затем вывезут его на фуре и доберутся до ламаншских портов”, — цитирует издание отрывок из мемуаров Джонсона.

В итоге этот план не был реализован, и Великобритания продолжила решать вопрос поставок вакцин дипломатическими методами.

Напомним, что во время пандемии COVID-19 многие страны столкнулись с дефицитом вакцин, что вызывало напряжённость в международных отношениях и усиливало конкуренцию за доступ к препаратам.