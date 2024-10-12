В Ленинградской области произошёл очередной инцидент, связанный с применением самодельного оборудования для изготовления алкоголя. Случилось это на дачном участке в садоводческом товариществе “Медное Озеро-3” в районе Сертолово 12 октября. В результате взрыва мужчина, которому 60 лет, получил ожоги и был госпитализирован, передает портал 78.ru.

Подробности о состоянии пострадавшего пока не разглашаются, а причины случившегося устанавливаются. Взрывы и возгорания подобных устройств не являются редкостью. Например, в Казани произошёл аналогичный случай, когда самогонный аппарат взорвался в жилой квартире, но тогда обошлось без серьёзных последствий.

Этот случай вновь подчёркивает опасности, связанные с использованием самодельного оборудования для производства алкоголя, и напоминает о необходимости соблюдения строгих мер безопасности.