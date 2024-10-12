Военные следственные органы Курской области раскрыли ужасающие факты убийств мирных жителей, которые совершали украинские боевики и иностранные наемники. Как сообщает ТАСС, эти преступления с особой жестокостью совершались в Суджанском районе.

Согласно информации следствия, данные убийства были совершены военнослужащими украинских подразделений, включая 22-ю отдельную механизированную, 80-ю десантно-штурмовую и 61-ю механизированную бригады. В публикации упоминаются жестокие случаи, когда боевики врывались в дома гражданских, расстреливали их, а затем сжигали здания с телами людей, чтобы скрыть следы своих преступлений.

В одном из эпизодов, описанных в материале, боевики повесили мужчину в церкви — он не успел эвакуироваться вместе с остальными жителями. Волонтеры, которые работают в этом районе, также сообщили о многочисленных убийствах и насилии, которые подвергли местное население нечеловеческим испытаниям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что несколько сотен граждан Курской области были насильно вывезены в неизвестном направлении. Их судьба до сих пор остается неизвестной.