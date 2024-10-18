В Китае мужчина оказался на грани тюремного заключения после того, как разоблачил измену своей жены. Об этом случае сообщило издание South China Morning Post.

В 2021 году житель города Цзыбо по фамилии Лу начал подозревать супругу в неверности. Он решил проследить за ней, когда она отвела их дочь к репетитору. Вместо того чтобы вернуться домой, женщина отправилась в отель, где встретилась с другим мужчиной. Лу ворвался в номер, где застал жену с её любовником по фамилии Лю. В результате конфликта он ударил обоих. После этого Лю предложил Лу компенсацию, и в итоге мужчина получил 25 тысяч юаней (около 340 тысяч рублей) через банковские переводы.

Спустя месяц Лу инициировал развод. Однако вскоре он узнал, что любовник его жены подал в полицию заявление о шантаже и вымогательстве. Лу полагает, что жена подтолкнула Лю к этому шагу, стремясь избежать борьбы за опеку над дочерью. В итоге районный суд признал Лу виновным и приговорил к шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в пять тысяч юаней (примерно 68 тысяч рублей).

Не согласившись с таким решением, Лу подал апелляцию, однако суд первой инстанции оставил приговор в силе. Только после третьей апелляции Верховный суд постановил пересмотреть дело. В итоге все обвинения против Лу были сняты, так как было установлено, что компенсация являлась результатом добровольного соглашения между сторонами, и что именно Лю несет ответственность за разрушение семьи.