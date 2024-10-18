В Кемерове мужчина получил срок за два неудачных ограбления, одно из которых было сорвано случайным прохожим. Как сообщает региональная прокуратура, речь идет о 34-летнем местном жителе, который в октябре 2023 года предпринял попытки ограбить два магазина.

Первый инцидент произошел в продуктовом магазине. Грабитель угрожал продавцу ножом, требуя деньги, но его планы нарушил внезапно появившийся покупатель, спугнувший преступника. Не добившись успеха, злоумышленник сбежал, так и не забрав деньги.

Тем же вечером он снова попытался совершить преступление, на этот раз выбрав цветочный магазин. Угрожая ножом продавщице, он заставил ее отдать 9,5 тысяч рублей. Однако грабитель не успел скрыться — на выходе его остановил прохожий, который заставил вернуть украденные деньги.

Мужчина был задержан спустя некоторое время. Выяснилось, что он уже был ранее судим. Суд, учтя рецидив преступлений, приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.