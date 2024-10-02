На ферме в Ирландии произошла необычная находка: рабочий случайно выкопал брикет древнего «болотного масла». Этот инцидент произошел, когда фермер Майкл Бойл попросил Алана Мура проложить канализационную трубу на участке. Во время работы экскаватором Мур наткнулся на странный предмет. Когда его подняли, стало ясно, что находка источает запах, напоминающий сыр. Это и стало первой подсказкой о том, что они обнаружили не что иное, как 22-килограммовый брикет древнего масла, известного как «болотное масло».

Археолог Пола Харви, участвовавшая в исследовании, подтвердила, что масло действительно напоминает несоленое сливочное на вкус. Более того, этот брикет оказался одним из самых крупных, когда-либо найденных в Ирландии.

«Болотное масло» — это продукт, который жители Ирландии и Шотландии использовали для хранения жиров и молочных продуктов в холодных торфяных болотах. Этот способ консервирования использовался начиная с IX века до нашей эры и вплоть до XIX века. Иногда такое масло служило не только в бытовых целях, но и в качестве дара богам. Масло, предназначенное для жертвоприношений, часто закапывали в деревянных коробках, как предполагается, что и в этом случае. На поверхности найденного брикета остались следы древесных щепок, что может подтверждать его сакральное предназначение.

Эта уникальная находка проливает свет на древние традиции и способы хранения продуктов, сохранившиеся до наших дней в виде таких необычных артефактов.