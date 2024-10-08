В одном из садов Челябинской области удалось вырастить яблоки с изображением верблюда на кожуре, сообщает местный портал «Хорошие новости». Этот уникальный символ связан с гербом региона, на котором изображен навьюченный верблюд.

Садоводы из Григорьевских садов, расположенных в Каслинском районе, применили хитрый метод для создания такого эффекта. Летом, когда плоды начинали наливаться, на их поверхность наклеивали специальные стикеры. К осени, когда яблоки приобрели ярко-красный оттенок, стикеры удалили, оставив на кожуре четкое изображение.

«Получилось очень симпатично, теперь нужно доработать технологию», — поделились садоводы своим впечатлением от эксперимента.

В будущем планируется создать несколько сотен таких яблок с изображениями для участия в выставках, которые пройдут в 2025 году.

Таким образом, эти необычные плоды станут не только предметом гордости для региона, но и привлекут внимание на различных мероприятиях.