После представления откровенной оперы «Sancta» в Германии несколько зрителей обратились за медицинской помощью из-за приступов тошноты. Об этом сообщает издание The Guardian. В общей сложности помощь потребовалась 18 посетителям на двух разных показах.

Как пояснил представитель театра, в субботу восемь человек почувствовали себя плохо, а в воскресенье — ещё десять. Трое зрителей настолько тяжело перенесли шоу, что пришлось вызывать врачей.

Постановка принадлежит Флорентине Хольцингер, известной своими смелыми и провокационными спектаклями. В её работах часто стираются границы между танцем и элементами водевиля, а на сцене можно увидеть частично или полностью обнажённых артистов.

Ранее в её спектаклях были сцены с глотанием мечей, нанесением татуировок, а также использовались такие шокирующие элементы, как кровь и экскременты. Хольцингер не раз говорила, что для неё техника танца — это не только идеальное исполнение движений, но и умение делать нечто необычное на сцене.

Премьера оперы «Sancta» состоялась в мае на сцене Мекленбургского государственного театра в Шверине. В основу постановки легла опера Пауля Хиндемита «Sancta Susanna», созданная в 1920-х годах. В оригинальной версии рассказывалась история молодой монахини, которая, под воздействием рассказа одной из старших женщин монастыря, раздевается и поднимается к алтарю, срывая набедренную повязку с распятия.

В интерпретации Хольцингер на сцене происходят еще более шокирующие действия: участники делают пирсинг, пьют алкоголь и глотают кресты, при этом смешивая настоящую и искусственную кровь.

Ранее показ «Санкты» категорические осудили австрийские епископы. Зрителям также порекомендовали более внимательно читать анонсы, чтобы заранее подготовиться к жестким сценам.