Ученые из нескольких стран изучили гидротермальные источники в Тихом океане, расположенные неподалеку от Галапагосских островов. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что в этих экстремальных условиях обитают не только микробы, как считалось ранее.

Международная команда специалистов из Нидерландов, Австрии, США и ФРГ сделала неожиданное открытие. Ученые нашли белых червей, живущих в застывшей лаве на дне океана. Эти черви были двух видов: представители одного из них достигали 20 сантиметров в длину, а другие — около полуметра.

Исследователи заключили, что эти организмы могут адаптироваться к экстремальным условиям, таким как высокая температура и давление. Более того, они способны свободно передвигаться и размножаться в такой среде, что открывает новые горизонты для понимания жизни в экстремальных условиях.