Многие современные автомобили оснащены множеством скрытых функций, предназначенных для повышения безопасности водителей и пассажиров. Однако некоторые из них могут быть незнакомы даже опытным автовладельцам, несмотря на многолетний опыт вождения. Как сообщают в ГАИ, существует важная функция, о которой многие могут не знать. Об этом рассказал специалист в интервью журналистам портала naavtotrasse.ru.

Например, если автомобиль попадает в глубокую яму или получает незначительный удар, можно столкнуться с тем, что двигатель отказывается запускаться. Причина кроется в активации инерционного датчика, который отключает подачу топлива и блокирует работу бензонасоса. Этот механизм предотвращает возгорание в случае аварии, а также автоматически открывает двери, чтобы пассажиры и водитель могли покинуть машину.

Водитель может впасть в замешательство, если автомобиль перестает заводиться после такой незначительной ситуации, как наезд на яму. Однако решение этой проблемы проще, чем кажется — достаточно нажать кнопку сброса системы безопасности. Она обычно расположена в районе ног переднего пассажира под бардачком или под капотом, в зависимости от модели автомобиля.

Чтобы не искать кнопку вслепую, лучше заранее узнать ее местоположение — можно обратиться к дилеру, на СТО или внимательно прочитать руководство по эксплуатации автомобиля.