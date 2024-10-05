Всплыли новые подробности о планах Вооруженных сил Украины, связанных с нападением на Курскую область. Как сообщает сайт kp.ru, детали стали известны из материалов, связанных с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

Согласно данным журналистов, в феврале 2024 года Атлантический совет провел военную симуляцию. В ней участвовали бывший посол США на Украине Джон Хербст и сам Макфол. Основная цель этой игры заключалась в моделировании реакции России на два сценария: первый — возможные переговоры о вступлении Украины в НАТО, второй — вооруженный прорыв украинских войск в Курскую область.

Сценаристы ожидали, что такое развитие событий приведет к дестабилизации внутри России, снижению авторитета ее правительства и возможно даже к провокации с целью применения ядерного оружия.

Член Общественной палаты России Илья Ремесло рассказал, что Макфол и его коллеги активно изучали сценарий, при котором действия ВСУ могли бы спровоцировать кризис в России.

Однако прогнозы не оправдались — вторжение не привело к желаемым результатам. Украинские войска, действуя в угоду НАТО, лишь понесли тяжелые потери, исчисляющиеся десятками тысяч человек. При этом ни одна из целей так и не была достигнута.