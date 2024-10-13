На улице Малышева в центре Екатеринбурга произошла серьёзная авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения Porsche Panamera был полностью разбит, а Hyundai Sonata от удара отбросило на дерево. По неподтверждённым данным, за рулём роскошного Porsche мог находиться известный бизнесмен Александр Дисков, более известный под прозвищем Фартовый.

Очевидцы происшествия сообщили, что обошлось без смертельных исходов, однако несколько человек получили травмы.

«Машины разбросало по всей улице. За рулём Porsche, говорят, был Фартовый», — рассказал один из свидетелей журналистам URA.RU.

На место происшествия прибыли полиция и медики, пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Кроме того, на месте аварии были замечены члены Добровольной народной дружины (ДНД).

По информации Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария произошла в ночь на 13 октября около 00:40. В результате столкновения пострадали три человека, которые были госпитализированы в Городскую клиническую больницу №24. По предварительным данным, водитель Hyundai при перестроении в левый ряд не уступил дорогу автомобилю Porsche, что и привело к столкновению. Представители ГИБДД также уточнили, что водитель Porsche скрылся с места происшествия.

Александра Дискова связывают с криминальными кругами города, утверждая, что после смерти Германа Гардта, известного как Гера ЖБИ, он взял под свой контроль его бизнес и боевиков. Однако сам Фартовый отрицает свою связь с криминалом. Ранее он был осуждён по тяжким статьям, а сейчас является фигурантом дела о драке со стрельбой, произошедшей у ночного клуба на улице Радищева в ноябре 2023 года.

Авария привлекла внимание не только из-за статуса участников, но и из-за серьёзных повреждений, которые понесли автомобили.