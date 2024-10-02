В Пскове в доме Льва Шлосберга (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), главы местного отделения партии «Яблоко» прошел обыск. Об этом сообщает RT. Причиной стали его действия, связанные с нарушением законодательства РФ об иностранных агентах.

Шлосбергу вменяется уклонение от исполнения обязательств, предусмотренных для лиц, признанных иностранными агентами, по статье 330.1 УК РФ. Политик опубликовал видео, не снабдив его обязательной маркировкой, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Кроме того, Шлосбергу также инкриминировались статьи, касающиеся дискредитации российских Вооруженных сил и злоупотребления свободой массовой информации. В своих выступлениях он высказывался в поддержку запрещенного в РФ легиона «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация), что также усугубило его положение.